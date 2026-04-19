    Posted On
    date_range 19 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 6:15 AM IST

    ‘തെ​ന്നി​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​തി​നി​ധ്യം കു​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം’

    കേന്ദ്ര നീക്കം ചെറുത്തുതോൽപിച്ചു -രാഹുൽ ഗാന്ധി
    ചെ​ന്നൈ: വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ ബി​ല്ലി​ന്റെ മ​റ​വി​ലൂ​െ​ട മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് തെ​ന്നി​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​തി​നി​ധ്യം കു​റ​ക്ക​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി എം.​പി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്കം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നി​ൽ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ശബ്ദം പാർലമെന്റിൽ മുഴങ്ങണം.

    ത​മി​ഴ് ഭാ​ഷ​ക്കും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​നും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ് മ​ണ്ണി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും കാ​ലൂ​ന്നാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ത​മി​ഴ് വി​രു​ദ്ധ​രാ​ണ്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഡി.​എം.​കെ​യെ പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ണ്ട അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യെ മോ​ദി​യും അ​മി​ത് ഷാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. -ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:goalIndiadowngradingWomen Reservation BillNortheastern states
    News Summary - 'The government's goal was to reduce the representation of South India and the Northeastern states'
