    India
    date_range 16 Dec 2025 10:54 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 10:54 PM IST

    ‘ഇന്ത്യ-ജോർഡൻ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 45000 കോടിയായി ഉയർത്തും’ -മോദി

    ഇ​ന്ത്യ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ അഭിസംബോധന ചെയ്തു
    India-Jordan bilateral trade will increase to 45000 crores- Modi
    ജോർഡൻ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാൻ കിരീടാവകാശി അൽ ഹുസൈൻ അബ്ദുല്ല രണ്ടാമനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാറിൽ എത്തുന്നു

    Listen to this Article

    അ​മ്മാ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം 45000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ, വ്യാ​പാ​ര, വാ​ണി​ജ്യ, നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​െ​ന്റ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​ർ​ഡ​െ​ന്റ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യും ഒ​രു​​മി​ച്ചു​ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​ക്കും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​യാ​കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ്യാ​പാ​ര അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മോ​ദി എ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ എ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും.

