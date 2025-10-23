Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 23 Oct 2025 6:38 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 6:38 AM IST

    വനവിസ്തൃതിയി​ൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ

    symbolic image
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ന​ വി​സ്തൃതിയി​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ. പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ച്ച. വ​ർ​ഷം തോ​റും വ​ന​വി​സ്തൃ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്‍ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ, കാ​ർ​ഷി​ക സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം. വ​ൻ തോ​തി​ലു​ള്ള വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഭു​പേ​ന്ദ​ർ യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തവും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി.

    ലോ​ക​ത്തെ വ​ന വി​സ്തീ​ർ​ണം 4.14 ശ​ത​കോ​ടി ഹെ​ക്‌​ട​റാ​ണ്. ക​ര​ഭൂ​മി​യു​ടെ 32 ശ​ത​മാ​നം. ഇ​തി​ൽ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​ക​വും റ​ഷ്യ, ബ്ര​സീ​ൽ, കാ​ന​ഡ, അ​മേ​രി​ക്ക, ചൈ​ന എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, കോം​ഗോ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്. 1990നും 2025​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​ന​വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഏ​ഷ്യ​ന്‍ മേ​ഖ​ല മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ചൈ​ന​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ.

