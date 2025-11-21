Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Nov 2025 10:48 PM IST
    21 Nov 2025 10:48 PM IST

    അഞ്ചുവർഷം മുമ്പ് പാസാക്കിയ ലേബർ കോഡ് പ്രാബല്ല്യത്തിൽ; മിനിമം വേതനം; 40 പിന്നിട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    അഞ്ചുവർഷം മുമ്പ് പാസാക്കിയ ലേബർ കോഡ് പ്രാബല്ല്യത്തിൽ; മിനിമം വേതനം; 40 പിന്നിട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ കടുത്ത വിമർശനം നിലനിൽക്കെ കേ​ന്ദ്രം പുതിയ നാ​ല് തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ(ലേബർ കോഡുകൾ) പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാക്കി. വേ​ത​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യ-​​തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ കോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    തൊ​ഴി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 29 നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തോ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കും. പു​തി​യ കോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കും. പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​ന ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​തെ​ന്നും പു​തി​യ കോ​ഡു​ക​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ വ​ന്ന സ​മ​യം മു​ത​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പുതിയ കോഡ് ഉറപ്പുനൽകുന്നതായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഗി​ഗ്, പാ​ർ​ട് ടൈം ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത നി​യ​മ​ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ മി​നി​മം വേ​ത​നം, മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും, 40 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വാ​ർ​ഷി​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​വ​റേ​ജ്, സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും കരാർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും തു​ല്യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റ് ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലിം​ഗ​ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​വി​ടെ​യും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ (ആ​ധാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​ത്), വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​രം, ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ/ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ. കോഡിലെ ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പൂ​ർ​ണ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​ശ്യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഴ​യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ബാ​ധ​ക​മാ​യേ​ക്കും.


    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണി​തെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പറഞ്ഞു.

