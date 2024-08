'അനീതിക്കെതിരായ നമ്മുടെ പോരാട്ടം തുടരും': യെച്ചൂരിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന് രാഹുലും സ്റ്റാലിനും

ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസയറിയിച്ച് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. യെച്ചൂരിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ആശംസ കുറിച്ചത്.

‘സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ വർഷം താങ്കൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ സമ്പൂർണവും തുല്യവുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട്, അനീതിക്കും അസമത്വത്തിനുമെതിരായ നമ്മുടെ പോരാട്ടം 'ഇൻഡ്യ' ഒരുമിച്ച് തുടരും" രാഹുൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു. - രാഹുൽ ‘എക്സി’ൽ കുറിച്ചു.



Wishing a very happy birthday to Sitaram Yechury ji.



May this year bring you good health and happiness.



Together, INDIA will persist in our fight against injustice and inequality, striving for a more inclusive and equitable development of our nation. pic.twitter.com/CrMu9YKCrH