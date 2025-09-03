Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:30 PM IST

    മതേതര മൂല്യമുള്ള പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ സന്തോഷം -ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ ​​റെഡ്ഡി

    ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട് തേ​ടി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി. അ​ഞ്ച് വോ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ല​ല്ല, എ​ക്കാ​ല​ത്തും മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും വ​രും​വ​രാ​യ്ക​ക​ൾ എ​ന്തു ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​യ്യി​ദ് ന​സീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എം.​പി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി പു​തു​താ​യി പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി​യ ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ​

    ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നെ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖു​റം അ​നീ​സ് ഉ​മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സീ​ക​രി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ​ഴി ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, എം.​പി​മാ​രാ​യ പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, ന​വാ​സ് ക​നി എ​ന്നി​വ​രും വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ആ​​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ക്കാ​ല​ത്തും നീ​തി​ക്കൊ​പ്പം നി​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ലീ​ഗി​ന്റെ അ​ഞ്ച് വോ​ട്ടും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Muslim LeagueIndia Newsvice presidential electionINDIA Bloc
