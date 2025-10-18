Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ലി​ട​റി​യോ? തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പടുക്കവെ ബിഹാറിൽ ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്

    ബിഹാർ ഇൻഡ്യ സഖ്യം പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ

    പ​ട്ന: ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​നും അ​വ​രു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും ബി​ഹാ​റി​ൽ കാ​ലി​ട​റി​യോ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ച​ർ​ച്ച. തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പു​വ​രെ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​​നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വാ​ണ് തേ​രു തെ​ളി​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും യോ​ഗ്യ​ൻ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ തേ​ജ​സ്വി അ​ൽ​പം പി​റ​കി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്-​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര വ​ഴി ഇ​ൻ​ഡ്യ ​സ​ഖ്യം ഏ​റെ മു​​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​യി. വി​കാ​സ്‍ശീ​ൽ ഇ​ൻ​സാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി (വി.​ഐ.​പി) നേ​താ​വ് മു​കേ​ഷ് സാ​ഹ്നി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും തേ​ജ​സ്വി​ക്കും മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ൾ മാ​യ്ച്ച് ഗോ​ദ​യി​​ലി​റ​ങ്ങാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ക​രു​തു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് എ​ന്ന് സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും തീ​ർ​ച്ച​യി​ല്ല.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും സീ​റ്റ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല. വി.​ഐ.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സീ​റ്റി​ലും ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ട്. നി​ഷാ​ദ് സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് മു​കേ​ഷ് സാ​ഹ്നി. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 50ഓ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​തു​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ വി​ല​പേ​ശ​ൽ. ആ​ദ്യം സാ​ഹ്നി ചോ​ദി​ച്ച​ത് 40 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. ബോ​ച​ഹ, ആ​ലം​ന​ഗ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ഷാ​ദ് സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രു​ടെ വ​ലി​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​മാ​യി​ പോ​ര​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം ന​ല്ല നി​ല​യി​ല​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ത​ന്നെ ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​ഹ്നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം ഫ​ല​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ത​ല​വേ​ദ​നാ​യി.

    തേ​ജ​സ്വി​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ള മ​ടി​യും മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. നി​തീ​ഷി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണു​താ​നും. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​മു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​ക​ദേ​ശ ധാ​ര​ണ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ച​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും മു​മ്പ് ചി​ല പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് പ​ത്തോ​ളം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​ഖ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ‘സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര’​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും ഈ ​പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ചി​ല​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഏ​താ​യാ​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​ത്രം ഇ​ൻ​ഡ്യ​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സീ​റ്റ് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പോ​രാ​യ്മ​യാ​ണ്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലാ​ക​ട്ടെ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

