ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നാളെ ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ്; പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു; വേദി ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയിലെ (എസ്.ഐ.ആർ) ക്രമക്കേടുകളിലും 'വോട്ട് കവർച്ച' ആരോപണങ്ങളിലും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ്' വെള്ളിയാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നടക്കും. രണ്ട് പൊതുവേദികൾക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വേദി ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഉപസംഹരിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കും. വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. എസ്.ഐ.ആർ വഴി വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ബാധിക്കപ്പെട്ടവരുമായ സാധാരണക്കാർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുപറയും.
പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു; വേദി ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലേക്ക്
വ്യാഴാഴ്ച ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി നേതാക്കളുടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടിയുടെ രൂപരേഖ അന്തിമമാക്കിയത്. ഹോട്ടൽ അശോകിലായിരുന്നു പരിപാടി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാംലീലാ മൈതാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും തടയപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് ഖാർഗെയുടെ വസതി തന്നെ വേദിയാക്കാൻ മുന്നണി തീരുമാനിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, കോൺഗ്രസ് എം.പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ജയറാം രമേശ്, സി.പി.ഐ(എം) രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
'ഇത് മോക്ക് പാർലമെന്റല്ല, ജനകീയ വിചാരണ': ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യത തകർന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അമർഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നടപടികളെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച സി.പി.ഐ(എം) എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇതൊരു വെറുമൊരു മോക്ക് ഇംപീച്ച്മെന്റോ നാടകമോ അല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും നേർപ്രതിഫലനമായിരിക്കും. പാർലമെന്ററി മാതൃകയിലുള്ള ഘടനാപരമായ ചർച്ചയായിരിക്കും മീരാ കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുക. എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ ഇരകളാക്കിയ സാധാരണ മനുഷ്യർ നേരിട്ടെത്തി സാക്ഷ്യം പറയും. സഭയിലെ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടാസിന്റെ മറുപടി. കാരണം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാളായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണപ്പെടാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല."
— ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പ്രതികരിച്ചു.
പോരാട്ടം തുടരും; ലക്ഷ്യം നവംബർ ഒന്നിന്റെ മഹാറാലി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയുള്ള വോട്ട് അട്ടിമറികൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു.
"വോട്ട് കവർച്ചയ്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിൽ സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കാട്ടിയ ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. ജനാധിപത്യത്തിൽ പോരാടാതെ ജനങ്ങളെ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജനകീയ വിചാരണയ്ക്ക് പിന്നാലെ നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന മഹാറാലിക്കായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്."
— ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ജനങ്ങളുടെ വേദനയും രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള വേദിയായി വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജനകീയ വിചാരണ മാറുമെന്നും വോട്ടവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന സന്ദേശം നാളെ പുറത്തുവരുമെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയും വ്യക്തമാക്കി.