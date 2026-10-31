മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ 'ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ്'; നടപടികൾ ഇന്ന് ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപകമായി പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയെന്നാരോപിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതീകാത്മക ‘ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ്’ നടപടികളുമായി പ്രതിപക്ഷ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3:30-ന് ന്യൂഡൽഹി രാജാജി മാർഗ് പത്താം നമ്പറിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിലാണ് ഈ അസാധാരണ ജനകീയ വിചാരണ നടക്കുന്നത്. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മീരാ കുമാറാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. ഇരുപതിലധികം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ, പ്രമുഖ നിയമവിദഗ്ദ്ധരും 'പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ' പ്രക്രിയയിലൂടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാധാരണ പൗരന്മാരും ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കും.
പൗരന്മാരുടെ സാക്ഷിമൊഴികളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമാപന പ്രസംഗവും
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാരാന്ത്യ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ പ്രധാന തുടക്കമായാണ് ഈ ജനകീയ സഭയെ കാണുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കമീഷണർക്കെതിരായ കുറ്റപത്ര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ അകാരണമായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ സാക്ഷിമൊഴികൾ സഭയിൽ നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർണായകമായ സമാപന പ്രസംഗത്തോടെയായിരിക്കും നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുക. വെള്ളിയാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിപാടി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നാണ് ഇന്നേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്.
നാളെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' റാലി
സി.ഇ.സിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ ഒന്നിന് (നാളെ) ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാംലീല മൈതാനിയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി വൻ ജനകീയ റാലി സംഘടിപ്പിക്കും. ‘വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ’ (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ) എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് ബഹുജന റാലി അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപായി നടക്കുന്ന ജനകീയ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച കൂട്ടും.