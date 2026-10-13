'ഏകപക്ഷീയ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം': ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ഹരജിയിലെ 10 ആവശ്യങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന(എസ്.ഐ.ആർ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേഡുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐതിഹാസിക സമരം നയിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയ ഹർജിയിൽ 14 ആവശ്യങ്ങൾ. വോട്ടുകൊള്ളയിലൂടെ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെതിരെ ജന ലക്ഷളെ അണിനിരത്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയെലെത്തി ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്.
നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോട്ടർപട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയിൽ (എസ്.ഐ.ആർ) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കൂട്ടായ അധികാരങ്ങൾ സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ "ഏകപക്ഷീയമായും തന്നിഷ്ടപ്രകാരവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും", തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഹർജി.
വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിനും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള അർഹരായ പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചും ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിഭാഷകനായ എസ് പ്രസന്ന മുഖേനയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇ.സി.ഐ (ECI), ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (CEC) ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ, മറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവരെയാണ് എതിർകക്ഷികളായി ഹർജിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
അർഹരായ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി, ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ രാജ്യത്ത് വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധന നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
എസ്.ഐ.ആർ റെക്കോർഡുകളും ആക്സസ് ലോഗുകളും ഹാജരാക്കണം: എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവിഷയങ്ങളായ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലെയും പൂർണ്ണമായ ഫയലുകൾ, അജണ്ടകൾ, മിനിറ്റ്സുകൾ, കുറിപ്പുകൾ, എതിർപ്പുകൾ എന്നിവ റെക്കോർഡായി ഹാജരാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് (ECI) ഉത്തരവിടണമെന്ന് ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെന്റിനും വോട്ടർപട്ടിക നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ECINET, ERONET എന്നിവയുടെ ആക്സസ് ലോഗുകളും, രാജ്യത്തുടനീളം എസ്.ഐ.ആർ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 2025 ജൂൺ 24-ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഫയൽ റെക്കോർഡും ഹാജരാക്കണം.
ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം എസ്.ഐ.ആർ തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുക: തർക്കം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട എസ്.ഐ.ആർ (SIR) തീരുമാനങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 324, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 2023-ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 18, ടി.എൻ. ശേഷൻ വി. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം. അന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി: 1950-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 32 ഉൾപ്പെടെ, വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കുന്നതും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാപരമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
എസ്.ഐ.ആറിലെ ഇ.സി.ഐ തീരുമാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം: എസ്.ഐ.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓരോ തീരുമാനവും 2023-ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 18 അനുസരിച്ച് എടുക്കുകയും കൃത്യമായി മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിക്കണം.
ഫോം 6 നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക: എസ്.ഐ.ആർ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ ഫോം 6 എന്നത് 1960-ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ് റൂൾസ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിന് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
സ്വതന്ത്ര സമിതി രൂപീകരിക്കുക: എസ്.ഐ.ആർ സമയത്ത് വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയതും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതും, ECINET, ERONET ഉൾപ്പെടെയുള്ള വോട്ടർപട്ടിക ഡാറ്റാബേസുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും അതിലേക്ക് നടത്തിയ ആക്സസുകളും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പ്രമുഖ പൗരന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സമിതി രൂപീകരിക്കണം. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആഗോളതലത്തിലെ മികച്ച രീതികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുമായി (EVM) ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പുനഃപരിശോധിക്കണം.
ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക വേണം: എസ്.ഐ.ആർ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വോട്ടർമാരുടെയും ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക, ഓരോ ഒഴിവാക്കലിനുമുള്ള കാരണങ്ങൾ, സ്ത്രീ-പുരുഷ, പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവുകൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും അർഹരായ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം തയാറാക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകണം: മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസ് നൽകാതെയും നിയമപ്രകാരമുള്ള വാദം കേൾക്കലിന് ന്യായമായ അവസരം നൽകാതെയും വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒരു വോട്ടറുടെയും പേര് നീക്കം ചെയ്യരുത്. പഞ്ചാബിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നിയമം അനുവദിക്കുന്ന തീയതി വരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
വോട്ടവകാശവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ആശ്വാസ നടപടികൾ വേണം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യതയും അർഹനായ ഓരോ പൗരന്റെയും വോട്ടവകാശവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, നിലവിലെ കേസിന്റെ വസ്തുതകളും സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതൊരു ആശ്വാസവും കോടതിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
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