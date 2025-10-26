Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:36 PM IST

    2026നെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ സമുദ്ര സഹകരണ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു -നരേന്ദ്ര മോദി

    2026നെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ സമുദ്ര സഹകരണ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു -നരേന്ദ്ര മോദി
    മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​സി​യാ​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യും ദ​ക്ഷി​ണ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​സി​യാ​നും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​ഗോ​ള സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​സി​യാ​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ക്ട് ഈ​സ്റ്റ് ന​യ​ത്തി​​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​ണ് ആ​സി​യാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ക്കാ​ല​ത്തും ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സി​യാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​രോ​ഗ​തി പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഘ​ർ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ആ​സി​യാ​ൻ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 2026നെ ​ആ​സി​യാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ സ​മു​ദ്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, ശാ​സ്ത്ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ആ​രോ​ഗ്യം, ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജം, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആസിയാനിൽ കിഴക്കൻ തിമോറും

    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​ർ: ദ​ക്ഷി​ണ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​സി​യാ​നി​ലേ​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക​ൻ തി​മോ​റും. ഒ​രു സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​നാ​ന ഗു​സ്മാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​സി​യാ​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ മ​റ്റു 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കി​ഴ​ക്ക​ൻ തി​മോ​റി​െ​ന്റ പ​താ​ക​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി. മ്യാ​ൻ​മ​ർ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, കം​ബോ​ഡി​യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ഇ​​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ലാ​വോ​സ്, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, വി​യ​റ്റ്നാം, മ​ലേ​ഷ്യ, ബ്രൂ​ണെ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​സി​യാ​നി​ലെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. 14 ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള കി​ഴ​ക്ക​ൻ തി​മോ​റി​െ​ന്റ ജി.​ഡി.​പി 200 കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​ണ്. ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ക്കും ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ക്കും മ​ധ്യേ​യു​ള്ള ഈ ​രാ​ജ്യം ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് കോ​ള​നി​യാ​യി​രു​ന്നു. 1975ലാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​ത്.


