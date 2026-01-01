Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതടവുകാരുടെ പട്ടിക...
    India
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 6:45 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 6:47 PM IST

    തടവുകാരുടെ പട്ടിക കൈമാറി ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും

    text_fields
    bookmark_border
    തടവുകാരുടെ പട്ടിക കൈമാറി ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: തടവുകാരുടെ പട്ടിക പരസ്പരം കൈമാറി ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും. ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 391 തടവുകാരുടെയും 33 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്താന് കൈമാറി. അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിസ്താന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള 58 തടവുകാരുടെയും 199 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കും കൈമാറി. തടവുകാരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവര്‍ഷവും തടവുകാരുടെ പട്ടിക കൈമാറുന്നത്. ഇന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴിയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ പട്ടിക കൈമാറിയത്.

    ‘പാകിസ്താന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സിവിലിയൻ തടവുകാരെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ബോട്ടുകളെയും കാണാതായ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്നും ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ 167 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും സിവിലിയൻ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാനും പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെടടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്തവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian fishermanPrisoners ExchangeIndia and pakistan
    News Summary - India and Pakistan exchange list of prisoners; 391 in Indian custody, 199 in Pakistani custody
    Similar News
    Next Story
    X