    ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം പ്രാദേശിക കറൻസിയിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയും മൊറീഷ്യസും

    ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം പ്രാദേശിക കറൻസിയിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയും മൊറീഷ്യസും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​​ന്ദ്ര മോ​ദി മൊ​റീ​ഷ്യ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വി​ച​ന്ദ്ര രാം​ഗൂ​ല​ത്തിനൊപ്പം

    വാ​രാ​ണ​സി: പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും മൊ​റീ​ഷ്യ​സും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മൊ​റീ​ഷ്യ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​വി​ച​ന്ദ്ര രാം​ഗൂ​ല​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​​ന്ദ്ര മോ​ദി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​​ന്റെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ത​​ന്ത്ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്രം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ്. മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഡീ​ഗോ ഗാ​ർ​സി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഷാ​ഗോ​സ് ദ്വീ​പ് മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഷാ​ഗോ​സ് ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​തി​ൽ മൊ​റീ​ഷ്യ​സ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മോ​ദി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ലാ​ണ് ബ്രി​ട്ട​ൻ ഷാ​ഗോ​സ് ദ്വീ​പ് മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ ന​വി​ച​ന്ദ്ര രാം​ഗൂ​ലം 16 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. അ​യോ​ധ്യ, തി​രു​പ്പ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും.

