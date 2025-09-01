Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 6:15 AM IST

    ഇനി ചങ്കിലെ ചൈന; നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കവുമായി ഇ​ന്ത്യ

    ‘വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും, വ്യാ​പാ​ര-നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും’
    india and china
    ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും ​െചെ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങും

    ബെ​യ്ജി​ങ്: അ​തി​ർ​ത്തി​യെ ചൊ​ല്ലി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷം പു​ക​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​നി ശ​ത്രു​ത​യ​ല്ല, ഉ​റ്റ സൗ​ഹൃ​ദ​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി- െചെ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ചൈ​നീ​സ് ന​ഗ​ര​മാ​യ ടി​യാ​ൻ​ജി​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ഞു​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തു ത​ല​ങ്ങ​ളു​റ​പ്പി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ- ചൈ​ന അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ന്യാ​യ​വും യു​ക്ത​വും പ​ര​സ്‍പ​ര സ്വീ​കാ​ര്യ​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യാ​പാ​ര- നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും വ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം മോ​ദി ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​പാ​ര- നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​നും വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി കു​റ​ക്കാ​നും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു.

    ‘‘ന​മ്മു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 280 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള മ​നു​ഷ്യ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും മൊ​ത്തം ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും നി​മി​ത്ത​മാ​കും’’- ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണെ​ന്നും മൂ​ന്നാം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​നെ കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് യു.​എ​സ് അ​ധി​ക തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തി​ട്ടൂ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ചൈ​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ഡ്മി​ർ പു​ടി​ൻ അ​ട​ക്കം 20ലേ​റെ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച് അ​തി​ർ​ത്തി സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ണ്ട ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഇന്ത്യക്കെതിരെ തീരുവ ചുമത്താൻ യൂറോപ്പിന് യു.എസ് സമ്മർദം

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ പ​റ​ഞ്ഞ് ട്രം​പ് ചു​മ​ത്തി​യ അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ സ​മാ​ന തീ​രു​വ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ്. അ​മേ​രി​ക്ക സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​മാ​ന ഉ​പ​രോ​ധം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ​യും വാ​ത​ക​വും വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്താ​നു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ചൈ​ന​യാ​ണെ​ന്നും റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യൂ​റോ​പ്പും ഇ​ന്ധ​നം വാ​ങ്ങു​ന്നെ​ന്നും പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് ക​പ​ട നി​ല​പാ​ടാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ക വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് എ​ണ്ണ പ​ക​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    തീരുവക്കെതി​രെ തുറന്നടിച്ച് പുടിൻ; ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കും

    ബെ​യ്ജി​ങ്: ബ്രി​ക്‌​സ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​വ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ. ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ ബ്രി​ക്‌​സി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ന്നെ​ന്നും പു​ടി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്രി​ക്‌​സ് അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ള്‍ഡ് ട്രം​പ് 10 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ചൈ​ന​യി​ലെ സി​ന്‍ഹു​വ വാ​ര്‍ത്ത ഏ​ജ​ന്‍സി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പു​ടി​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ (എ​സ്.​സി.​ഒ) ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​​ൻ ചൈ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പു​ടി​ന്‍.

    ‘ബ്രി​ക്‌​സ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ റ​ഷ്യ​യും ചൈ​ന​യും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ന്നു. സു​താ​ര്യ​ത​യും തു​ല്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി ചൈ​ന​യും റ​ഷ്യ​യും ഇ​നി​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും’- പു​ടി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

