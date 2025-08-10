Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    10 Aug 2025 10:36 PM IST
    10 Aug 2025 10:36 PM IST

    മത്സരിക്കാൻ ഇൻഡ്യ സഖ്യവും: സം​യു​ക്ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    മത്സരിക്കാൻ ഇൻഡ്യ സഖ്യവും: സം​യു​ക്ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​നൊ​രു​ങ്ങി ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും സ​മ​വാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ ​ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി. ഫ​ലം എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്. ഇ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ എം.​പി​മാ​ർ​ക്കാ​യി ഖാ​ർ​ഗെ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നാ​മ്പു​റ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​യു​ക്ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക്യാ​മ്പി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നീ​ങ്ങാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള വി​ഷ​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, 2024 ജൂ​ണി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഖാ​ർ​ഗെ, സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, ശ​ര​ദ് പ​വാ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​ബൂ​ബ മു​ഫ്തി, അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ്, തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വ്, അ​ഭി​ഷേ​ക് ബാ​ന​ർ​ജി, ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ, തി​രു​ച്ചി ശി​വ, ടി‌. ​ആ​ർ. ബാ​ലു, എം‌.​എ. ബേ​ബി, ഡി. ​രാ​ജ തു​ട​ങ്ങി 25 പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വേ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ യോ​ഗ​മെ​ന്നാ​ണ് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ‌.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​ന് മ​റ്റ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്നാ​ലി​നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് ജ​ഗ്ദീ​പ് ധ​ൻ​ഖ​ർ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഉ​പ​രാ​ഷ്ര്ട​പ​തി​സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്.

    ജ​യി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത് 391 വോ​ട്ടു​ക​ൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 391 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ൽ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​യി​ക്കാം. ലോ​ക്സ​ഭ​യു​ടെ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യു​ടെ​യും​അം​ഗ​ബ​ലം 781 ആ​ണ്. നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ​യും എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. എ​ൻ‌.​ഡി‌.​എ​ക്കു ഏ​ക​ദേ​ശം 422 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ രാ​ജ്യ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ പി.​സി. മോ​ദി​ക്ക് മൂ​ന്ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക്ര​മ​ത്തി​ല​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ര​സി​ച്ചു. പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 ആ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 25 ആ​ണ്.

    ഇ​ട​ക്കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി​യും ല​ഭി​ക്കും. 35 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ, രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന് ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാം.

