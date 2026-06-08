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    India
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 9:00 AM IST

    ഇന്ത്യ സഖ്യം യോഗം; മമത ബാനർജി ഡൽഹിയിലെത്തി, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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    ഇന്ത്യ സഖ്യം യോഗം; മമത ബാനർജി ഡൽഹിയിലെത്തി, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
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    മമത ബാനർജിയെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

    ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിന്റെ നിർണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും മൂൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി ഡൽഹിയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാവി നയരൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കായുള്ള യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെത്തിയ മമത ബാനർജി, ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എ.എ.പി) അധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നിലവിലെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്തു.

    തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നാഷനൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ വസതിയിലെത്തിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ മമത ബാനർജിയെ കണ്ടത്. സമീപകാല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് കടുത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. 'ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ, നീതിക്കും അന്തസ്സിനും 2029ലെ മികച്ച ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രയാണത്തെ തടയാൻ ഭൂമിയിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല,' ഇരുനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് വിയോജിപ്പുള്ള ചില തൃണമൂൽ ലോക്സഭാ എംപിമാർ ഉണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ, കീർത്തി ആസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില എംപിമാരും മമത ബാനർജിയെ സന്ദർശിച്ചു.

    അതേസമയം, ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പങ്കെടുക്കില്ല. 2025ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ എ.എ.പി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ മാത്രം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എ.എ.പി മുഖ്യ വക്താവ് പ്രിയങ്ക കക്കർ ആരോപിച്ചു.

    'തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവർ സഖ്യകക്ഷിയെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ബി.ജെ.പിയുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ബി.ജെ.പിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ ചോദ്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല, അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് ചില എംപിമാർക്കുള്ള അതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൽഹി യോഗം വഴിവെച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ.

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    TAGS:Mamata BanerjeeArvind KejriwalDelhiINDIA AllianceLatest News
    News Summary - India alliance meeting; Mamata Banerjee arrives in Delhi and meets Arvind Kejriwal
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