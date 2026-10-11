ആണവശക്തിയിൽ വൻ കുതിപ്പിന് ഇന്ത്യ: 2047ഓടെ 100 ജിഗാവാട്ട് ലക്ഷ്യം; സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് 30 ജിഗാവാട്ട്

ആണവശക്തിയിൽ വൻ കുതിപ്പിന് ഇന്ത്യ: 2047ഓടെ 100 ജിഗാവാട്ട് ലക്ഷ്യം; സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് 30 ജിഗാവാട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2047ഓടെ രാജ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷി 100 ജിഗാവാട്ടായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ. ഇതിൽ 30 ജിഗാവാട്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ആണവോർജ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനും ആണവോർജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ അജിത് കുമാർ മൊഹന്തി പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 7.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ശേഷി ഏകദേശം ഒമ്പത് ജിഗാവാട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് 24 റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 13 ജിഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 17 റിയാക്ടറുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിർമാണത്തിലുമുണ്ട്.
ആണവമേഖലയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2025 ഡിസംബറിൽ ശാന്തി ആക്ട് (SHANTI Act) നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മൊഹന്തി പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏതാനും കമ്പനികൾ റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഒരു മെഗാവാട്ട് ആണവ വൈദ്യുതി ശേഷി സ്ഥാപിക്കാൻ ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ ചെലവാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധാരണയായി അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ വേണ്ടിവരും.
വ്യവസായങ്ങൾക്കായി ചെറുകിട റിയാക്ടറുകൾ
വലിയ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെറിയ മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീൽ, സിമന്റ് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത്തരം റിയാക്ടറുകൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തോറിയം ഉപയോഗം ലക്ഷ്യമിട്ട് മൂന്ന് ഘട്ട പദ്ധതി
രാജ്യത്തെ സമൃദ്ധമായ തോറിയം ശേഖരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ഘട്ട ആണവോർജ പദ്ധതിയും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയാണ്. യുറേനിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിയാക്ടറുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തോറിയത്തെ ആണവ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ലോകത്തിലെ തോറിയം ശേഖരത്തിന്റെ ഏകദേശം 25 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നാണ് ആണവോർജ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. ഒഡിഷ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മോണസൈറ്റ് അടങ്ങിയ മണൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്ന് തോറിയം ലഭ്യമാക്കാനാകും.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കത്ത് തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ (PFBR) 2026 ഏപ്രിലിൽ ആദ്യ ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി നേടിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഘട്ട ആണവോർജ പദ്ധതിയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
പി.എഫ്.ബി.ആർ പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ വാണിജ്യ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും. നിലവിൽ റഷ്യയാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വാണിജ്യ റിയാക്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായ സിവിൽ ആണവ സഹകരണത്തിനായി 18 രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഇതിനകം അന്തർസർക്കാർ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
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