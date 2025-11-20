Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 10:17 PM IST

    എ.ടി.എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പണം കവർന്ന സംഭവം: വാഹനം കണ്ടെത്തി, പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല

    എ.ടി.എമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പണം കവർന്ന സംഭവം: വാഹനം കണ്ടെത്തി, പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല
    തി​രു​പ്പ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​നം 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ.​ടി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ 7.11 കോ​ടി രൂ​പ ​കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച സം​ഘം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം തി​രു​പ്പ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ്. ടൊ​യോ​ട്ട ഇ​ന്നോ​വ എം‌.​യു.​വി​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ണ​വു​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​വ​ര്‍ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​രു​തു​ന്നു.

    തി​രു​പ്പ​തി പൊ​ലീ​സും ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് തി​രു​പ്പ​തി​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍, ലോ​ഡ്ജു​ക​ള്‍, ഹോം​സ്റ്റേ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ന​മ്പ​ർ​പ്ലേ​റ്റ് മാ​റ്റി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കു മു​മ്പ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഡ​യ​റി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഫ്ലൈ ​ഓ​വ​റി​നും ഒ​രു ബാ​റി​നും സ​മീ​പ​മു​ള്ള സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​വ​ര്‍ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ആ​സൂ​ത്ര​ണം​ചെ​യ്ത​താ​യും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ഓ​ടെ ജ​യ​ദേ​വ ഡ​യ​റി സ​ര്‍ക്കി​ളി​ന​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ റി​സ​ര്‍വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്‌.​സി ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​വു​മാ​യി പോ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​ത്.

    TAGS:ATMATM RobberyTirupatiBangalore
