യു.പിയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽനിന്ന് നീക്കിയത് 53,942 ഉച്ചഭാഷിണികൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ല​ഖ്‌​നോ: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വി​വി​ധ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 53,942 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. 60,295 ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് കു​റ​ച്ച​താ​യും എ.​ഡി.​ജി.​പി പ്ര​ശാ​ന്ത് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

ഏ​പ്രി​ൽ 25നാ​ണ് മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ആ​​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ അ​നു​വാ​ദം വാ​ങ്ങാ​തെ​യോ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും എ.​ഡി.​ജി.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കാ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ൾ നീ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

In UP, 53,942 loudspeakers were removed from places of worship