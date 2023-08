രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ എം.എൽ.എമാർ, ജഡ്ജി, ഡി.ജി.പി എന്നിവർ ബി.ജെ.പിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജ​യ്പു​ർ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും മു​ൻ ജ​ഡ്ജി​യും പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യും അ​ട​ക്കം 16 പേ​ർ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ മോ​ത്തി​ലാ​ൽ ഖ​രേ​ര, അ​നി​താ ക​ത്താ​ര, ഗോ​പി​ച​ന്ദ് ഗു​ർ​ജാ​ർ, വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി കി​ഷ​ൻ ലാ​ൽ ഗു​ർ​ജാ​ർ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി പ​വ​ൻ കു​മാ​ർ ജെ​യി​ൻ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മൃ​ദു​രേ​ഖ ചൗ​ധ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​ർ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​രു​ൺ സി​ങ് വാ​ർ​ത്ത​ലേ​ഖ​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

In Rajasthan, former MLAs, judges and DGP are in BJP