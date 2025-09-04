Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകുടിയേറ്റ വിദേശി...
    India
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:55 AM IST

    കുടിയേറ്റ വിദേശി നിയമം; വിദേശിയെ കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ന്ദ്രം ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ണ്ടാ​ക്കും; സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ങ്ക​ൽ പാ​ള​യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്ക​ണം
    കുടിയേറ്റ വിദേശി നിയമം; വിദേശിയെ കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കും
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ, 2025ലെ ‘കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ദേ​ശി നി​യ​മ’​പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ൾ വി​ദേ​ശി​യാ​ണോ എ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലാ​ണ് വി​ദേ​ശി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ക്കാ​ൻ ത​ട​ങ്ക​ൽ പാ​ള​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കേ​​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യാ​കാം. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ള്ള​വ​രെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ നി​യ​മി​ക്കും. ഒ​രാ​ൾ വി​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റോ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റോ ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​റോ ജി​ല്ലാ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റോ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചാ​ൽ ​ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​ൻ താ​ൻ വി​ദേ​ശി​യ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം. വി​ദേ​ശി​യ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ജാ​മ്യം എ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ അ​യാ​ളെ ത​ട​ങ്ക​ൽ പാ​ള​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലു​മു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്കു​ള്ള സി​വി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യി അ​ത​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​​ന്ത്രാ​ല​യം മ​റ്റൊ​രു വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത​ട​ക്കം 2025ലെ ‘​കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ദേ​ശി നി​യ​മ’​ത്തി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മ്പ​ത് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    മുസ്‍ലിം​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​ കൂടുതൽ വിദേശികൾക്ക് ശിക്ഷയിളവ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2025ലെ ‘​കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ദേ​ശി നി​യ​മ’ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ബം​ഗ്ലാ​​ദേ​ശ്, പാ​കി​സ്താ​ൻ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​സ്‍ലിം​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സം തു​ട​രാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി. ഈ ​മൂ​ന്ന് അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും 2024 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​​​രെ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ഹി​ന്ദു, സി​ഖ്, ബു​ദ്ധ, ജൈ​ന, പാ​ഴ്സി, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ‘2025ലെ ​കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ദേ​ശി നി​യ​മ’​ത്തി​ലെ 21ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടോ മ​തി​യാ​യ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു വി​ദേ​ശി​യും അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വി​നും അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ​ക്കും ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​നാ​ണ്.

    അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 2015 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ത​മി​ഴ​രെ അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ദേ​ശി (ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ) ഉ​ത്ത​ര​വ് 2025 കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​വ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യി താ​​​​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന​വ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ: കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ: കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്. കൊ​ച്ചി ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ: ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ട്ട​യം പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ministry of Home AffairsIndia News
    News Summary - Immigrant Foreigner Act
    Similar News
    Next Story
    X