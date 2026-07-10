ക്രൂഡ് ഓയിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ 40 അടി നീളത്തിൽ പൈപ്പ്; രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ മോഷണശ്രമം

ക്രൂഡ് ഓയിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ 40 അടി നീളത്തിൽ പൈപ്പ്; രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ മോഷണശ്രമംtext_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ടോങ്ക് ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി ഇന്ധനം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പൈപ്പ് ലൈനിലെ മർദ്ദത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി എൻജിനീയർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 40 അടി നീളമുള്ള അനധികൃത പൈപ്പ് ലൈൻ കണ്ടെത്തിയത്. ലഡി ഗ്രാമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഈ അനധികൃത സംവിധാനം. കാർഷിക ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെയാണ് ഈ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് എന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ജൂൺ ഒന്നിനാണ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ മർദ്ദം കുറഞ്ഞതായി കമ്പനി അധികൃതർ ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണശ്രമം പുറത്തായത്. ഈ അനധികൃത കണക്ഷൻ നീക്കം ചെയ്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഐ.ഒ.സി.എൽ അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച പൈപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയൊരു ആസൂത്രിത മോഷണശ്രമമാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ പുതിയതാണെന്ന് കണ്ടതോടെ ഇത് അടുത്തിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി. ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാങ്കേതികമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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