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    ‘ജാതിയധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല’; ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പ്രൊഫസർ

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    ‘ജാതിയധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല’; ഐഐടി ബോംബെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പ്രൊഫസർ
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    മുംബൈ:ഐ.ഐ.ടി ബോംബെ വിദ്യാർഥി സാഹിൽ വാകോഡെയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായൺ ഡൂളയുടെ മൊഴി മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി. ചോദ്യംചെയ്യലിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രൊഫസർ നിഷേധിച്ചു.

    വെള്ളിയാഴ്ച പൊവായിലെ ഐ.ഐ.ടി ക്യാമ്പസിൽ ഡൂളയെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തതായാണ് വിവരം. വിദ്യാർഥിയുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പ്രൊഫസർ വ്യക്തമാക്കിയതായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

    സാഹിലുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ജാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ അപകീർത്തികരമായതോ ആയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡൂള വ്യക്തമാക്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന മറ്റ് ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പ്രൊഫസർ മൊഴി നൽകിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    ഡൂളയുടെ മൊഴി കേസിൽ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവരുടെ മൊഴികൾക്കും അന്വേഷണത്തിൽ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾക്കുമൊപ്പം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 18നാണ് ഐ.ഐ.ടി ബോംബെയിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ സാഹിൽ വാകോഡെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

    തുടർന്ന്, സ്ഥാപനത്തിൽ താൻ ജാതിയധിഷ്ഠിത പീഡനത്തിനും മാനസിക പീഡനത്തിനും ഇരയായിരുന്നുവെന്ന് സാഹിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫസർ ഡൂളയടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ കുടുംബം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആരോപണങ്ങളിൽ മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

    നേരത്തെ പൊവായ് പൊലീസിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

    ഇതിനിടെ സഹപാഠിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകളിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർഥികൾ 'ജസ്റ്റിസ് കോർണറിൽ' അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - IIT Bombay professor Doolla tells Crime Branch on the suicide case
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