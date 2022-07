ആവശ്യമെങ്കിൽ 'യോഗി മാതൃക' നടപ്പാക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ബംഗളൂരു: ആവശ്യമെങ്കിൽ വർഗീയ ശക്തികളെ തടയാൻ കർണാടകയിൽ 'യോഗി ആദിത്യനാഥ് മാതൃക' പിന്തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ. ബെള്ളാരെയിൽ യുവമോർച്ച നേതാവ് പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"കർണാടകയിൽ വർഗീയ ശക്തികളെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ, യോഗി മാതൃക ഇവിടെയും നടപ്പാക്കും" അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "ഈ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഷമുണ്ട്. ശിവമൊഗ്ഗയിൽ ബജറംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകൻ ഹർഷയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ഈ സംഭവം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു" കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

സമാധാനം തകർക്കാനും വിദ്വേഷം വിതക്കാനുമുള്ള ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് കൊലപാതകം. ഈ സാഹചര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്റെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിവ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും കർശന ശിക്ഷകൾക്കുമൊപ്പം പോപുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ, പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച കമാൻഡോ സേനയെ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുവ നേതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് യുവ അംഗങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച കൂട്ടത്തോടെ രാജി​വെച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഹിന്ദു പ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി സംഘ്പരിവാർ അനുകൂലികൾ വ്യാപകമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

