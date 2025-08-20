Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 20 Aug 2025 10:53 PM IST
    തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ: സി.എസ്.ഡി.എസിനെതിരെ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്

    തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ: സി.എസ്.ഡി.എസിനെതിരെ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ‘സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ദ ​സ്റ്റ​ഡി ഓ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്പി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റീ​സി’​ന് (സി.​എ​സ്.​ഡി.​എ​സ്) ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് റി​സ​ർ​ച് (ഐ.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ) കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കും. സി.​എ​സ്.​ഡി.​എ​സ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലി​ട്ട പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ വി​വാ​ദ​മായതി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ം. സി.​എ​സ്.​ഡി.​എ​സി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​ർ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ര​ണ്ടു നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളി​​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ‘എ​ക്സി’​ൽ പോ​സ്റ്റി​ട്ടി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹം നീക്കി. തെ​റ്റാ​യ ക​ണ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് മാ​പ്പും പ​റ​ഞ്ഞു.

    2024ലെ ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​റ്റി​യ പി​ഴ​വാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ കു​റ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ്യം പ​ങ്കു​​വെ​ച്ചത്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും മ​റ്റു​മു​ള്ള കൃ​ത്രി​മ​ത്വം വ​ഴി​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ് ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​സ്ത്ര, മാ​ന​വി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ.

