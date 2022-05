വളർത്തുനായക്ക് നടക്കാനായി സ്റ്റേഡിയം ഒഴിപ്പിച്ച ഐ.എ.എസ് ഓഫീസറെ ലഡാക്കിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി; ഭാര്യക്കും മാറ്റം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: സ്വന്തം വളർത്തുനായക്ക് നടക്കാനായി സ്റ്റേഡിയം ഒഴിപ്പിച്ച ഐ.ഐ.എസ് ഓഫീസർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. സഞ്ജീവ് കിർവാർ എന്ന ഓഫീസറെ ലഡാക്കിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റിങ്കു ദുഗ്ഗയെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്കും മാറ്റി.

നായക്ക് നടക്കാനായി ഐ.എ.എസ് ഓഫീസർ ഡൽഹിയിലെ ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയം ഒഴിപ്പിച്ചുവെന്ന മാധ്യമവാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നത് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാറ്റമെന്നാണ് സൂചന.

നായക്ക് നടക്കാനായി പരീശിലനം നടത്തിയിരുന്ന കായികതാരങ്ങളോട് നേരത്തെ സ്റ്റേഡിയം വിടാൻ സഞ്ജീവ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്റ്റേഡിയം ഭരണാധികാരി അജിത് ചൗധരി ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ പരിശീലനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അത്‍ലറ്റുകളും ഒഫീഷ്യൽസും സ്റ്റേഡിയം വിട്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം.

