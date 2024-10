കലക്ടർ മുട്ടിയിട്ടും സ്പായുടെ വാതിൽ തുറന്നില്ല; മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് കയറി പൊലീസ്, അഞ്ച് യുവതികളടക്കം ഏഴുപേർ പിടിയിൽ

ജയ്പൂർ: ഉള്ളിൽനിന്ന് പൂട്ടിയ സ്പായുടെ വാതിലിൽ കലക്ടറും കൂടെയുള്ളവരും മുട്ടിയിട്ടും തുറക്കാതിരുന്നതോടെ പൊലീസ് ഇടപെട്ട് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. മേൽക്കൂര പൊളിച്ചും വാതിൽ ബലംപ്രയോഗിച്ച് തുറന്നും അകത്തുകടന്ന പൊലീസ്, സ്പാ കാബിനിൽനിന്ന് സംശയാസ്പദ സാഹചര്യത്തിൽ അഞ്ച് യുവതികളെയും രണ്ട് പുരുഷൻമാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്പായുടെ മറവിൽ പെൺവാണിഭ കേന്ദ്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പിടിയിലായവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

രാജസ്ഥാനിലെ ബാമർ ജില്ലാ കലക്ടർ ടീന ദാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാദറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവർ കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റത്.

Under licenses from the Labor Department, these spas were bringing in women from West Bengal, UP, Bihar & Nepal for prostitution. Despite arrests under PITA, many resumed activities post-bail, but Tina Dabi’s action signals no more tolerance! 🚫#BarmerRaid #HumanTrafficking pic.twitter.com/1vfjGObHeI