Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightദേശീയപതാക ഉയർത്തി...
    India
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 1:17 PM IST

    ദേശീയപതാക ഉയർത്തി സല്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ അബദ്ധം; ഐ.എ.എസ് ഒ​ന്നാം​ റാങ്കുകാരിയുടെ വിഡിയോ വൈറൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Tina Dabi, IAS Officer, Tricolour Flag, Republic Day Celebration
    cancel
    camera_alt

    ടീന ദാബി തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

    ജയ്പൂർ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് സ​ർ​വീസി​ൽ ഒ​ന്നാം​ റാങ്ക് നേടിയത് അടക്കം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടിയ ടീ​ന ദാ​ബിക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം ചെയ്ത സല്യൂട്ടിലാണ് ടീ​ന ദാ​ബിക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചത്. ബാർമറിലെ കലക്ടറേറ്റ് ഓഫിസിലാണ് സംഭവം.

    കൊടിമരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം തിരിഞ്ഞു നിന്ന ടീ​ന ദേശീയ ഗാനത്തിന്‍റെ അകമ്പടിയിൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്തത് തെറ്റായ ദിശയിലാണ്. ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടീനയോട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ കൈ കൊണ്ട് ആഗ്യം കാണിച്ചു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർഥികളും അടക്കമുള്ളവർക്ക് നേരെ ടീന തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സല്യൂട്ട് നൽകി.

    അതേസമയം, ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധത്തിന്‍റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. 30 സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ദൃശ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യാപക കമന്‍റുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നത്. വൃത്തികെട്ട സല്യൂട്ട്, പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം, 18 മണിക്കൂർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നു, നാണക്കേട്, യു.പി.എസ്.സി ടോപ്പർ ഐ.എ.എസ് ടീ​ന ദാ​ബി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുന്നു തുടങ്ങിയ അടിക്കുറിപ്പും വിഡിയോക്ക് ഉണ്ട്.

    2015ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ഒ​ന്നാം ​റാ​ങ്കു​കാ​രി​യാ​യതോടെയാണ് ടീ​ന ദാ​ബി വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യത്. ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് റാ​ങ്കി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ദാ​ബി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ വി​വാ​ഹ​വും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​താ​ണ്.

    അ​ന്ന​ത്തെ ര​ണ്ടാം ​റാ​ങ്കു​കാ​ര​ൻ അ​ത്താ​ർ ഖാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. 2018ൽ ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി വെ​ങ്ക​യ്യ നാ​യി​ഡു, കേ​ന്ദ്ര ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, അ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക്‌​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ സു​മി​ത്ര മ​ഹാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പിന്നീട് ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായി.

    2022ൽ ടീ​ന ദാ​ബി വീ​ണ്ടും വി​വാ​ഹി​ത​യായി. 2013 ബാ​ച്ച് ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ പ്ര​ദീ​പ് ഗാ​വ​ണ്ടേ​ ആ​യിരുന്നു വ​ര​ൻ. ടീനയുടെ രണ്ടാം വിവാഹ വാർത്തക്കും വ്യാപക ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രി​യാ​യ ടീന ദാ​ബിക്ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ൽ 14 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ias officertricolourTina DabiRepublic day celebration
    News Summary - IAS officer Tina Dabi gets confused while saluting after unfurling Tricolour Flag
    Similar News
    Next Story
    X