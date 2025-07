‘ഞാൻ സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിജീവിച്ചു, ദൈവമാണ് ഈ കേസിൽ പോരാടിയത്’ -മാലേഗാവ് കേസിൽ വെറുതെ വിട്ട പ്രജ്ഞ സിങ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മുംബൈ: താൻ സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് 17 വർഷം നീണ്ട കേസിനെ അതിജീവിച്ചതെന്ന് മാ​ലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിൽ ​തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ട മുൻ ഭോപാൽ ബി.ജെ.പി എം.പി സന്യാസിനി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂർ. “പൊലീസ് പിടികൂടിയത് മുതൽ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 17 വർഷമായി സന്യാസി ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്നെ ആളുകൾ തീവ്രവാദിയായി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിജീവിച്ചു. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കേസിൽ പോരാടിയത്’ -പ്രജ്ഞ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ‘കുറഞ്ഞപക്ഷം ഈ കോടതിയെങ്കിലും എന്നെ കേട്ടു. കാവി തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചവരോട് ദൈവം ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല. ഞാനല്ല, കാവിയാണ് ഈ കേസിൽ ജയിച്ചത്’ -പ്രജ്ഞ പറഞ്ഞു. സംശയായതീതമായി കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്ഫോടന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്ന പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂറിനെ എൻ.ഐ.എ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്. മാലേഗാവ് ബി​ക്കു​ചൗ​ക്കിൽ 2008 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29ന്​ ​ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ത​ലേ​ന്ന് രാ​ത്രിയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സ്ഫോടനം. ആ​റു​പേ​ർക്ക് ജീവൻ സഷ്ടമാവുകയും 100 ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തിരുന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ത്താ​ണ് എ​ൽ.​എം.​എ​ൽ ഫ്രീ​ഡം മോ​ട്ടാ​ർ​സൈ​ക്കി​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോം​മ്പ്​ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​ത്. എന്നാൽ, എൽ.എം.എൽ ഫ്രീഡം ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്നും ആ ബൈക്കിന്റെ ഉടമ പ്രാജ്ഞ സിങ് താക്കൂർ ആണെന്നും തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ഫോടനത്തിനു രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് അവർ സന്യാസിയായതിനാൽ ബൈക്ക് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഫോടനത്തിന് ആർ.ഡി.എക്സ് അടക്കമുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ തരപ്പെടുത്തിയത് പുരോഹിതാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതികൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയതും ശരിയല്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അമ്പതിനായിരം വീതാവും സർക്കാർ നൽകണമെന്ന് എൻ.എ.എ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ്​ ഠാ​ക്കൂ​ർ, സൈ​നി​ക ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ പ്ര​സാ​ദ്​ പു​രോ​ഹി​ത്, റി​ട്ട. മേ​ജ​ർ ര​മേ​ശ്​ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ്, അ​ജ​യ്​ രാ​ഹി​ക​ർ, സു​ധാ​ക​ർ ദ്വി​വേ​ദി, സു​ധാ​ക​ർ ച​തു​ർ​വേ​ദി, സ​മീ​ർ കു​ൽ​ക​ർ​ണി എ​ന്നി​വ​രെയാണ് തെളിവി​ല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്ര​ത്യേ​ക എൻ.ഐ.എ കോടതി ഇന്ന് വെറുതെ വിട്ടത്. കേസിൽ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര ക​ൽ​സ​ങ്ക​ര അ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു​​പേ​ർ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​ക​ളാ​ണ്. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ​കൊല്ലപ്പെട്ട ഹേ​മ​ന്ത്​ ക​ർ​ക്ക​രെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ സേ​ന ആ​ണ്​ ​മാ​ലേ​ഗാ​വ്​ സ്​​ഫോ​ട​ന കേസ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സ്​​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബൈ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​ജ്ഞ​സി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​ത്. മു​സ്​​ലിം​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യാ​നും ഹി​ന്ദു​രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​നും രൂ​പം​കൊ​ണ്ട അ​ഭി​ന​വ്​ ഭാ​ര​ത്​ സം​ഘ​ട​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ​ന്നായിരുന്നു കുറ്റപത്രം. 11 പേ​രെ​യാ​ണ്​ എ.​ടി.​എ​സ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. 2011ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ കേ​സേ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ, നാ​ലു​പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും കേ​സി​ൽ മ​കോ​ക നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ്ങി​നെ​യും കേ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ഐ.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. പിന്നീട് പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ്ങി​നെ​ ബി.ജെ.പി 2019ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ ഭോപാൽ സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് എം.പിയാക്കിയിരുന്നു. 323 സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ 30 ഓ​ളം പേ​ർ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കു​മു​മ്പ്​ മ​രി​ച്ചു. ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രി​ൽ 37 പേ​ർ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കി​ടെ, കൂ​റു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷ നി​യ​മം, യു.​എ.​പി.​എ, സ്​​ഫോ​ട​ന വ​സ്തു നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​​മാ​ണ്​ വി​ചാ​ര​ണ നടത്തിയത്. Show Full Article

