ജയ്പൂർ: ചന്ദ്രയാൻ-3ന്‍റെ സോഫ്റ്റ്ലാൻഡിങ് വിജയമായതിന്‍റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് രാജ്യം. നേട്ടം സാധ്യമാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അഭിനന്ദിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെല്ലാം പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ അബദ്ധജഡിലമായ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരിപടർത്തുകയാണ്. ചന്ദ്രയാനിലെ യാത്രക്കാർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജസ്ഥാൻ കായിക മന്ത്രിയുമായ അശോക് ചന്ദ്ന പ്രതികരിച്ചത്.



‘‘നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രയാനിലെ എല്ലാ യാത്രികരെയും ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു’’ എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രത്തിലും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Everyone is proud to see chandrayan land on moon 🤩



Meanwhile here's sports minister of Congress 😂

"I salute the passengers who went in Chandrayaan"



Ashok Chandna, Government of Rajasthan pic.twitter.com/3893VFHl2f