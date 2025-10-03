Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    3 Oct 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:21 PM IST

    ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’: നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ രാജി ഭീഷണി

    I love muhammed campaign, jammu leader treatens to resign
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ജ​മ്മു: യു.​പി​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ് സ​ർ​ക്കാ​റും പൊ​ലീ​സും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​നീ​തി​യി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​ന്റെ രാ​ജി ഭീ​ഷ​ണി. ന​ബി​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​പി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​യി​ച്ച​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ജ​ഹാ​ൻ​സ​യ്ബ് സി​ർ​വാ​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. യോ​ഗി​യു​ടെ ന​യം മോ​ദി​യു​ടെ ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം’ എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ന് ക​ട​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ സി​ർ​വാ​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UPBJPI Love Muhammad
