‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’: നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ രാജി ഭീഷണി

‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’: നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ രാജി ഭീഷണിtext_fields
ജമ്മു: യു.പിയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാറും പൊലീസും കാണിക്കുന്ന അനീതിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ രാജി ഭീഷണി. നബിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു.പിയിൽ നടന്ന ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ കാമ്പയിൻ നയിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജമ്മു-കശ്മീർ ബി.ജെ.പി നേതാവ് ജഹാൻസയ്ബ് സിർവാൽ രാജിവെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യോഗിയുടെ നയം മോദിയുടെ ‘എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം’ എന്ന നിലപാടിന് കടകവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സിർവാൽ വിഷയത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പാർട്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
