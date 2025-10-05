Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:42 AM IST

    ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്: തൗഖീർ റാസയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം തകർത്തു

    ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്: തൗഖീർ റാസയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം തകർത്തു
    ബ​റേ​ലി: യു.​പി​യി​ലെ ബ​റേ​ലി​യി​ൽ ന​ബി​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ കാ​മ്പ​യി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​മു​ഖ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​നും ഇ​ത്തി​ഹാ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​വു​മാ​യ തൗ​ഖീ​ർ റാ​സ​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ​യു​ള്ള യോ​ഗി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വേ​ട്ട തു​ട​രു​ന്നു.

    തൗ​ഖീ​റി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് ഡോ. ​ന​ഫീ​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ‘റാ​സാ പാ​ല​സ്’ എ​ന്ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ബ​റേ​ലി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ഡി.​എ) ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ന​ഫീ​സി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം​ തേ​ടും​മു​മ്പേ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഡോ. ​ന​ഫീ​സി​നെ​യും പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ, തൗ​ഖീ​ർ റാ​സ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത അ​നു​യാ​യി​ക​ള​ട​ക്കം നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്‘ പോസ്റ്റർ: യു.പിയിൽ അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    മീ​റ​ത്ത് (യു.​പി): മീ​റ​ത്തി​ൽ ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‘ പോ​സ്റ്റ​ർ പ​തി​ച്ച​തി​ന് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​വാ​ന ടൗ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ​തി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചി​ല​ർ പോ​സ്റ്റ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്രി​ഷ്, ത​സ്‍ലീം, റി​ഹാ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫാം, ഹാ​റൂ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് മ​വാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഹൗ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പൂ​നം ജാ​ദോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വാ​ദ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ നീ​ക്കി. സ്ഥ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു.

    TAGS:auditoriumvandalizedMaulana Tauqeer RazaI Love Muhammad
