Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:09 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:09 PM IST

    ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ കാമ്പയിൻ: തൗഖീർ റാസ ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

    'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' കാമ്പയിൻ: തൗഖീർ റാസ ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായിയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
    ബറേലി (യു.പി): ‘ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്’ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണച്ച് ബറേലിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തിഹാദെ മില്ലത്ത് കൗൺസിൽ മേധാവി തൗഖീർ റാസ ഖാന്റെ അടുത്ത അനുയായി നദീമിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയതാണെന്ന് സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനുരാഗ് ആര്യ പറഞ്ഞു. നദീം പ്രതിഷേധം ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

    വാട്സ്ആപ് വഴി 55 പേരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും തുടർന്ന് 1,600 പേരെ അണിനിരത്തി പ്രകടനം നടത്തിയെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു. സി.‌എ‌.എ, എൻ‌.ആർ‌.സി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ പ്രകടനത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ വിന്യസിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    വെള്ളിയാഴ്ച പ്രകടനം നടത്തില്ലെന്നും ഇത്തിഹാദെ മില്ലത്ത് കൗൺസിൽ അനുയായികളോട് രാവിലെ അഞ്ചിന് പള്ളികളിൽ പ്രാർഥിക്കാനാണ് നിർദേശിക്കുകയെന്നുമുള്ള ഉറപ്പ് നദീം ലംഘിച്ചെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കാ​ൺ​പൂ​രി​ൽ ‘​ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പ​തി​ച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ഈ ബാനറുകൾ കീ​റി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ഇതോടെയാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ ഹാ​ഷ്ടാ​ഗാ​യി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ട​ർ​ന്നു. പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പൊലീസ് അടിച്ചൊതുക്കുകയും കൂട്ടത്തോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ഹി​ന്ദു​ത്വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ‘ഐ ​ല​വ് മ​ഹാ​ദേ​വ്’ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി രംഗത്തെത്തി. ‘ഐ ​ല​വ് ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ’, ‘ഐ ​ല​വ് യോ​ഗി​ജി’ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യും യു.​പി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം യോ​ഗി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജും തി​രി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ ക​ല്ലേ​റു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇ​ത്തി​ഹാ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​വ് മൗലാന തൗ​ഖീ​ർ റാ​സയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ കാ​മ്പ​യി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് ബ​റേ​ലി​യി​ൽ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നായിരുന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. റാ​സ​യെ കൂ​ടാ​തെ ഏ​ഴ് പേ​രെ​ക്കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത യു.​പി പൊ​ലീ​സ് 40ലേ​റെ പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും 1700 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തിട്ടുണ്ട്. ബ​റേ​ലി കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ‘ഐ ​ല​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് വ​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളെ ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ തൗ​ഖീ റാ​സ​യു​ടെ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​​ന്നി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​. ഇവ​രെ ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്താ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

