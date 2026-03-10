ഹൈദരാബാദിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർഥിയുടെ തല മൊട്ടയടിച്ചു; മുറിച്ചത് വഴിപാടിനായി നീട്ടി വളർത്തിയ മുടി

ഹൈദരാബാദിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർഥിയുടെ തല മൊട്ടയടിച്ചു; മുറിച്ചത് വഴിപാടിനായി നീട്ടി വളർത്തിയ മുടിtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: സ്വകാര്യ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യാർഥിയുടെ തല മൊട്ടയടിച്ചതായി പരാതി. ഹൈദരാബാദിലെ ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനാണ് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് തല മൊട്ടയടിച്ചതെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.
' നരസിംഹസ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴിപാടിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയതെന്ന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ് തല മൊട്ടയടിച്ചു'- കുട്ടി പറഞ്ഞു.
വ്രതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മകന് നീണ്ട മുടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുടി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ അനുമതി വാങ്ങിച്ചില്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
