Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightനി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം:...
    India
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:40 PM IST

    നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ശശികാന്ത് സെന്തിൽ

    ചെ​​ന്നൈ: ത​​മി​​ഴ്നാ​​ടി​​നു​​ള്ള സ​​മ​​ഗ്ര ശി​​ക്ഷാ അ​​ഭി​​യാ​​ൻ (എ​​സ്.​​എ​​സ്.​​എ) പ​​ദ്ധ​​തി പ്ര​​കാ​​രം ഫ​​ണ്ട് അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​നി​​ശ്ചി​​ത​​കാ​​ല നി​​രാ​​ഹാ​​ര സ​​മ​​രം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സ് എം.​​പി ശ​​ശി​​കാ​​ന്ത് സെ​​ന്തി​​ലി​​നെ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​നി​​ല വ​​ഷ​​ളാ​​യ​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ശ​​നി​​യാ​​ഴ്ച രാ​​ത്രി ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​യി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ച്ചു.

    എ​​സ്‌.​​എ​​സ്‌.​​എ പ​​ദ്ധ​​തി പ്ര​​കാ​​രം അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 2,000 കോ​​ടി രൂ​​പ വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ൽ കേ​​ന്ദ്രം കാ​​ല​​താ​​മ​​സം വ​​രു​​ത്തു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് ആ​​രോ​​പി​​ച്ചാ​​ണ് സെ​​ന്തി​​ൽ നി​​രാ​​ഹാ​​ര സ​​മ​​രം ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​ത്. ര​​ണ്ടാം ദി​​വ​​സം ര​​ക്ത​​സ​​മ്മ​​ർ​​ദം ഉ​​യ​​ർ​​ന്ന​​തോ​​ടെ ദേ​​ഹാ​​സ്വാ​​സ്ഥ്യം അ​​നു​​ഭ​​വ​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യും തി​​രു​​വ​​ള്ളു​​വ​​ർ ഗ​​വ. ആ​​ശു​​പ​​ത്രി​​യി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ദേ​​ശീ​​യ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യം (എ​​ൻ.‌​​ഇ.​​പി) ന​​ട​​പ്പി​​ലാ​​ക്കാ​​ൻ ത​​മി​​ഴ്‌​​നാ​​ട് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ വി​​സ​​മ്മ​​തി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ൽ ഫ​​ണ്ട് ത​​ട​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം ആ​​രോ​​പി​​ച്ചു.

    നേ​​ര​​ത്തേ ഇ​​ദ്ദേ​​ഹം പാ​​ർ​​ല​​മെ​​ന്റി​​ൽ വി​​ഷ​​യം ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ക​​യും കേ​​ന്ദ്ര വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി ധ​​ർ​​മേ​​ന്ദ്ര പ്ര​​ധാ​​ന് ക​​ത്തെ​​ഴു​​തു​​ക​​യും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്നു. വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ധ​​ന​​സ​​ഹാ​​യ​​ത്തെ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും കേ​​ന്ദ്ര വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ ന​​യ​​ത്തി​​നെ​​തി​​രാ​​യ നി​​ല​​പാ​​ട് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​തി​​നാ​​ലാ​​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​​ഫ​​ണ്ട് ത​​ട​​ഞ്ഞു​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും ആ​​രോ​​പി​​ച്ച് സം​​സ്ഥാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രി അ​​ൻ​​പി​​ൽ മ​​ഹേ​​ഷ് പൊ​​യ്യാ​​മൊ​​ഴി​​യും മു​​ഖ്യ​​മ​​ന്ത്രി എം.​​കെ. സ്റ്റാ​​ലി​​നും രം​​ഗ​​ത്തി​​റ​​ങ്ങി​​യി​​രു​​ന്നു. സി​​വി​​ൽ സ​​ർ​​വി​​സി​​ലെ ജോ​​ലി രാ​​ജി​​വെ​​ച്ചാ​​ണ് 2020 ന​​വം​​ബ​​റി​​ൽ ശ​​ശി​​കാ​​ന്ത് സെ​​ന്തി​​ൽ കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hunger striketamilnaduSasikanth Senthil
    News Summary - Hunger strike: Congress MP's health condition worsens
    Similar News
    Next Story
    X