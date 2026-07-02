‘പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ്, തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടമല്ല’- കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതി

‘പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ്, തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടമല്ല’- കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുറ്റാരോപിതൻ ആണെന്ന് കരുതി അയാളുടെ അന്തസ്സ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് കൊൽക്കത്ത ഹൈകോടതി. പ്രതികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളും, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുട്ടയേറുകളും പോലുള്ള പ്രവണതകൾ ഒരുതരത്തിലും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. ഇത്തരം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തപബ്രത ചക്രവർത്തി, ജസ്റ്റിസ് പാർത്ഥ സാരഥി ചാറ്റർജി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട അക്രമങ്ങൾക്കും, അവരെ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപമാനിക്കുന്നതിനും എതിരെ മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് ഫാറൂഖി സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
ഭരണഘടനയുടെ 14, 19, 21 അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ കുറ്റാരോപിതർക്കും തുല്യമായി ബാധകമാണെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘ഒരാളെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പെരുമാറി അപമാനിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. നിയമം നൽകുന്ന സുരക്ഷയും അന്തസ്സും ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്,’ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ്, തെരുവിലെ ആൾക്കൂട്ടമല്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതികളെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിക്കുന്നതും, തുകലുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതും, പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് അപമാനിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രൂരതകൾ തടയാൻ പൊലീസ് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും മുട്ടയേറ്, ആൾക്കൂട്ട അക്രമം, ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിനുള്ള കർശനമായ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ അയക്കണമെന്നും, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി ഡി.ജി.പിക്ക് നിർദേശം നൽകി.
ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം അടുത്ത സിറ്റിങ്ങിൽ ഹാജരാക്കാനും, ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനും കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നീതിപീഠത്തിന്റെ ഈ വിധി, ആൾക്കൂട്ട വിചാരണകൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ കാണുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register