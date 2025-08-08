Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:38 PM IST

    സ്കൂട്ടർ പാർക്കിങ്ങിനെ ​ചൊല്ലി തർക്കം; നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെട്ടു

    സ്കൂട്ടർ പാർക്കിങ്ങിനെ ​ചൊല്ലി തർക്കം; നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെട്ടു
    ആ​സി​ഫ് ഖു​റേ​ഷി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ വ​ഴി​മു​ട​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​റി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ഹു​മ ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ ബ​ന്ധു കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഡ​ൽ​ഹി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​നി​ലെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ന്ന ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഹു​മ ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ ബ​ന്ധു ആ​സി​ഫ് ഖു​റേ​ഷി (38)യെ ​ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​മു​ട​ക്കി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​ർ മാ​റ്റാ​ൻ ആ​സി​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ർ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹു​മ ഖു​റേ​ഷി​യു​ടെ പി​താ​വ് സ​ലിം ഖു​റേ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ മ​രി​ച്ചു. രാ​ത്രി 11 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗൗ​തം, ഉ​ജ്ജ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Huma Qureshi
    News Summary - Huma Qureshi’s cousin killed over parking dispute in Delhi
