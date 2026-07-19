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    India
    Posted On
    date_range 19 July 2026 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 10:02 PM IST

    രാജ്യസഭാ എം.പിമാരുടെ ചെലവുകളിൽ വൻ വർധന; രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവായത് 262 കോടി രൂപ

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    രാജ്യസഭാ എം.പിമാരുടെ ചെലവുകളിൽ വൻ വർധന; രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവായത് 262 കോടി രൂപ
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    ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി രാജ്യസഭാ എം.പിമാരുടെ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലായി പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവായത് 262 കോടിയിലധികം രൂപ. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകളിലൂടെയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്. 2024-25, 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ചെലവുകൾ വലിയ തോതിൽ കുതിച്ചുയരുന്നതായാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

    വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ചന്ദർ ശേഖർ ഗൗർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് വിവരങ്ങളുള്ളത്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ എം.പിമാർക്കായി 98 കോടി രൂപയാണ് ചെലവായതെങ്കിൽ, 2025-26 വർഷത്തിൽ അത് 163 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു. വെറും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 65 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ചെലവുകൾക്കിനത്തിൽ ഉണ്ടായത്.

    ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

    എം.പിമാരുടെ ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ, ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ, മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭീമമായ തുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ചെലവുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, അലവൻസുകൾക്കും യാത്രകൾക്കുമായി മാത്രം 151 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രധാന ചെലവുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    ശമ്പളം: 25.71 കോടിയിലധികം രൂപ

    അലവൻസുകൾ: 33.33 കോടിയിലധികം രൂപ

    യാത്രാ ചെലവുകൾ: 24.99 കോടി രൂപ

    മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ: 8.2 കോടി രൂപ

    രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമ്പോൾ, ജനപ്രതിനിധികളുടെ ചെലവുകളിലെ വൻ വർധനവ് വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അലവൻസുകളിലും യാത്രാ ചെലവുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം എന്തുകൊണ്ടെന്നതിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ അധികൃതർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായമുയരുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ ചെലവാക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്. വിവരാവകാശ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

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    TAGS:Rajya SabhaRajya Sabha MPIndiaindianews
    News Summary - Huge increase in expenses of Rajya Sabha MPs; Rs 262 crore spent from public exchequer in two years
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