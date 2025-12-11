Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം...
    India
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 4:01 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 4:01 PM IST

    ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം ഓടുന്നത് എത്ര ട്രെയിനുകൾ? കണക്കുകളുമായി റെയിൽവേ മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം ഓടുന്നത് എത്ര ട്രെയിനുകൾ? കണക്കുകളുമായി റെയിൽവേ മന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ ജീവനാഡി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായി പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലുതും വേഗതയേറിയതുമായ ഗതാഗത സംവി ധാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

    രാജ്യത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷത‍യായി മാറി‍യ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരു ദിവസം എത്ര ട്രെയിനുകളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇതിനുത്തരം പാർലമെന്‍റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

    റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രതിദിനം 164 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. നവംബറിൽ പ്രതിദിന ശരാശരി ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം 11,740 ആയിരുന്നു. കോവിഡിനു മുമ്പ് ഇത് 11,283ഉം. ഇതുകൂടാതെ മെയിൽ‍/ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ 2,238 ആണ്. കോവിഡിനു മുമ്പ് 1,768ഉം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Train ServiceIndia NewsVande BharatAswini vaishnaw
    News Summary - How many train service in a day
    Similar News
    Next Story
    X