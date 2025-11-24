Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ്...
    India
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:13 AM IST

    അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്; ന്യൂനപക്ഷ പദവി പിൻവലിക്കാതിരിക്കാൻ വിശദീകരണം നൽകണം

    text_fields
    bookmark_border
    Al-Falah-University
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. ന്യൂനപക്ഷ പദവി പിൻവലിക്കാതിരിക്കാൻ വിശദീകരണം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന കീഷൻ (എൻ.സി.എം.ഇ.ഐ) ആണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വിഷയത്തിൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായും ഡിസംബർ 4 ന് വാദം കേൾക്കുമെന്നും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന കമീഷൻ അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹരിയാന സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

    നേരത്തെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ജാ​​വേ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ ത​റ​വാ​ട് വീ​ട് പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ലി​റ്റ​റി ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ബോ​ർ​ഡ് നീ​ക്കം നടത്തിയത് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തിരുന്നു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​ത് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക്ക് വെ​റും മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ഇ​തേ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ 1996-97ലും ​നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ഭാ​ഗം കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

    ന​വം​ബ​ർ 10നായിരുന്നു 15 ​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ ചെ​ങ്കോ​ട്ട സ്ഫോ​ട​നം. അ​​ൽ ഫ​​ലാ​​ഹ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​മു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ എ​​ൻ​​ഫോ​​ഴ്‌​​സ്‍മെ​​ന്‍റ് ഡ​​യ​​റ​​ക്‌​​ട​​റേ​​റ്റ് (ഇ.​​ഡി) റെ​​യ്ഡ് ന​​ട​​ത്തിയിരുന്നു. ഡ​​ൽ​​ഹി ഓ​​ഖ്‌​​ല​​യി​​ലു​​ള്ള അ​​ൽ ഫ​​ലാ​​ഹ് ട്ര​​സ്റ്റി​​ന്‍റെ ഓ​​ഫി​​സി​​ലും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മേ​​ൽ​​നോ​​ട്ടം വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ ഓ​​ഫി​​സു​​ക​​ളി​​ലും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ത​​ല​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ 25 സ്ഥ​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ലുമായിരുന്നു റെ​​യ്‌​​ഡ്. അ​​ന​​ധി​​കൃ​​ത പ​​ണ​​മി​​ട​​പാ​​ട് നി​​രോ​​ധ​​ന നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ന് കീ​​ഴി​​ൽ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക്കെ​​തി​​രെ കേ​​സെ​​ടു​​ത്തി​​ട്ടു​​മുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Show Cause NoticeDelhi Red Fort BlastAl Falah University
    News Summary - how-cause notice to Al-Falah University over its minority status
    Similar News
    Next Story
    X