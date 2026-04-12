    Posted On
    date_range 12 April 2026 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 3:07 PM IST

    വേനൽക്കാലത്തെ വീടുകളിലെ തീപിടുത്തം: ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ന്യൂഡൽഹി: വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കുള്ളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായി ഫയർ ഫോഴ്സ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രധാനമായും അശ്രദ്ധയും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, കൂളറുകൾ, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗം ഗാർഹിക സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലപ്പുറം സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകുന്നത്.

    അമിത ലോഡും വയറിങ്ങിലെ പിഴവുകളും

    പഴയ വീടുകളിലെ വയറിങ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പവർ ലോഡ് താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളതാകില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വില്ലൻ. വയറുകൾ അമിതമായി ചൂടാകുന്നതും ഇൻസുലേഷൻ ഉരുകുന്നതും തീപ്പൊരികൾക്കും വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു. വീടിന്റെ വൈദ്യുതി ശേഷി പരിശോധിക്കാതെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതി അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.

    പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ

    15-20 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വയറിങ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ മാർഗമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലൈസൻസുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തടയാൻ സഹായിക്കും. ലോഡ് വ്യതിയാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

    അടുക്കളയിലെ സുരക്ഷയും ജാഗ്രതയും

    പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് സമീപം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലും വലിയ സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകും. മൾട്ടി-പ്ലഗ് സോക്കറ്റുകളിൽ ഒരേസമയം കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തുറന്നു കിടക്കുന്നതോ കേടുവന്നതോ ആയ വയറുകൾ ഉടൻ മാറ്റണം.

    ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും

    ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സാധാരണ സോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണ്; ഇതിനായി പ്രത്യേക ഹൈ-കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. എ.സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുകയും വീടിനുള്ളിൽ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. വേനൽക്കാലത്തെ ജാഗ്രത കേവലം ഒരു ശീലമല്ല, അത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാണെന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

    TAGS:FireSummerShort Circuit
    News Summary - House fires during summer: Essential tips to avoid short circuits and ensure safety.
