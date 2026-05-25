ടി.വി.കെയിൽ കുതിരക്കച്ചവടം കുതിരവേഗത്തിൽ: ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

ടി.വി.കെയിൽ കുതിരക്കച്ചവടം കുതിരവേഗത്തിൽ: ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻtext_fields
ചെന്നൈ: എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിലെ മൂന്ന് വിമത എം.എൽ.എമാർ രാജി സമർപ്പിച്ച് സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം സർക്കാരിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി. ടി.വി.കെ "കുതിരക്കച്ചവടം കുതിരവേഗത്തിൽ" നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ മുൻകാല പ്രസ്താവനകളെയും നിലപാടുകളെയും പൂർണ്ണമായി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയത്. നിയമസഭയിൽ നടന്ന വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പരിഹാസം. തങ്ങളുടെ സർക്കാർ 'കുതിരവേഗത്തിൽ' ജനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും 'കുതിരക്കച്ചവടത്തിൽ' ഏർപ്പെടില്ലെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് വിജയ് നിയമസഭയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.
ഈ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, "മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ്, ഇവിടെ കുതിരക്കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് കുതിരവേഗത്തിലാണ് മുന്നേറുന്നത്" എന്ന് സ്റ്റാലിൻ പരിഹസിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു 'തൂയ ശക്തി' (ശുദ്ധമായ ശക്തി) ആണെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചവർ, അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു 'ദുരന്ത ശക്തിയായി' മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എം.എൽ.എമാരായ മരഗതം കുമാരവേൽ (മധുരാന്തകം), ജയകുമാർ (പെരുന്റുറൈ), സത്യഭാമ (ധരാപുരം) എന്നിവരാണ് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ജെ.സി.ഡി പ്രഭാകറിന് രാജികത്ത് നൽകിയത്. ടി.വി.കെ മന്ത്രി ആദവ് അർജുനനെ കണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ നിയമസഭയിൽ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ അംഗബലം 47-ൽ നിന്ന് 44 ആയി കുറഞ്ഞു.
എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയും ഈ നീക്കത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഇതൊരു "മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഗൂഢാലോചനയും" "അറപ്പുളവാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവുമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
