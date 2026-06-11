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    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപ്രതിരോധ മേഖലയിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 12:59 PM IST

    പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ചരിത്ര നേട്ടം: ആദ്യ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സി-295 സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ കന്നി പറക്കൽ വിജയകരം

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    പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ചരിത്ര നേട്ടം: ആദ്യ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സി-295 സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ കന്നി പറക്കൽ വിജയകരം
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    സി-295 സൈനിക വിമാനം

    വഡോദര: രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമയാന-പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ കുതിപ്പേകി, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ‘എയർബസ് സി-295’ (C-295) സൈനിക ചരക്ക് വിമാനത്തിന്റെ കന്നി പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിലുള്ള അത്യാധുനിക ഫൈനൽ അസംബ്ലി ലൈനിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ വിമാനം ആദ്യമായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ‘മേയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പദ്ധതിക്ക് വൻ കരുത്തുപകരുന്നതാണ് പുതിയ നേട്ടം.

    ആഗോള വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർബസും ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് വിമാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന 40 വിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി ആകാശപ്പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധ-വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനി സൈനിക വിമാനം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് എന്ന സവിശേഷതയും പദ്ധതിക്കുണ്ട്.

    ടാറ്റയ്ക്കും എയർബസിനും പുറമെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും വിമാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണ ശൃംഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷം തന്നെ ആദ്യ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സി-295 വിമാനം വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത്യാധുനിക വിമാനമാണിത്. സൈനികരെയും യുദ്ധസാമഗ്രികളെയും വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനും, അതിർത്തികളിലെ നിരീക്ഷണത്തിനും, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സി-295 വിമാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ചെറിയ റൺവേകളിലും പോലും സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വിമാനത്തിനുണ്ട്.

    പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ വഡോദരയിലെ പ്ലാന്റ് 2024 ഒക്ടോബറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസും ചേർന്ന് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്.

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    TAGS:made in indiaindian militryMilitary Air Force
    News Summary - Historic Achievement in Defense Sector: Maiden Flight of First 'Made in India' C-295 Military Aircraft Successful
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