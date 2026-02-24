Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    മുസ്‍ലിം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികൾ

    മുസ്‍ലിം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് ഹിന്ദു വിദ്യാർഥികൾ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ല​ഖ്നോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ലാ​ൽ ബ​റാ​ദ​രി മ​സ്ജി​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​ത​കാ​ല​ത്ത് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തി​െ​ന തു​ട​ർ​ന്ന് ഹി​ന്ദു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​വ​ലി​ൽ മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ള്ളി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി ഛാത്ര ​സ​ഭ(​എ​സ്.​സി.​എ​സ്), നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ(​എ​ൻ.​എ​സ്.​യു), ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ​സ) എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മാ​യി ഹി​ന്ദു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ച്ച​ങ്ങ​ല തീ​ർ​ത്ത​ത്. ‘ഗം​ഗ-​ജ​മു​നി ത​ഹ്സീ​ബ്’ എ​ന്ന ഹാ​ഷ്ടാ​ഗി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​രു​തി ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​ട​ച്ചി​ട്ട​താ​ണ് പ​ള്ളി​യെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ള്ളി അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തു​മൂ​ലം മു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ഫ്താ​റും പ​ള്ളി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എ.​ബി.​വി.​പി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും പ​ള്ളി​ക്ക് ചു​റ്റും ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് കാ​വ​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:MuslimStudentshindupray
