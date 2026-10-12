‘കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾ രാജിവെക്കണം’; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

‘കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾ രാജിവെക്കണം’; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിഷ്കരണ നടപടിക്കെതിരെയും ‘വോട്ട് ചോരി’ ആരോപണത്തിനെതിരെയും ഇൻഡ്യ സഖ്യം പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ. കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ രാജിവച്ചാൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു.
ഗുവാഹത്തിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഹിമന്തയുടെ പരാമർശം. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ‘വോട്ട് ചോരി’യിലൂടെയാണ് കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്നും അതിനാൽ ഈ സർക്കാരുകൾ രാജിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ പോലും കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യത്തിന് ആളുകളില്ലെന്നും അസമിൽനിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആളുകളെ എത്തിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നതെന്നും ഹിമന്ത പരിഹസിച്ചു. എം.പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് എസ്.ഐ.ആർ ആവശ്യമാണെന്നും ഹിമന്ത വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കുടിയേറ്റം മൂലം അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യാ ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എസ്.ഐ.ആർ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്കെതിരെയും വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും ഇൻഡ്യ സഖ്യം തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമീപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ നിലപാട്. തുടർന്ന് 10–15 കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സംഘത്തിന് സുപ്രീംകോടതി പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർക്കുമെതിരെ ഹരജി സമർപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. എസ്.ഐ.ആർ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും നീക്കം ചെയ്ത വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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