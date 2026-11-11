Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി; സന്ദേശം ലഭിച്ചത് പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി; സന്ദേശം ലഭിച്ചത് പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്
    cancel

    കൊൽക്കത്ത: എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി. ഭീഷണി സന്ദേശം കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച്, വിമാനം ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

    കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 772 എയർബസ് എ320 വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.20-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയരാൻ നിമിഷങ്ങൾ ശേഷിക്കെയാണ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന വിമാനത്തിൽ നടത്തും. വിമാനത്തിലെ ശുചിമുറിയിലെ കണ്ണാടിയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണി എഴുതിയിരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Hijack Threat Note On Air India Plane
    Next Story
    X