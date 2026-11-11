എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി; സന്ദേശം ലഭിച്ചത് പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്

എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി; സന്ദേശം ലഭിച്ചത് പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്text_fields
കൊൽക്കത്ത: എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി. ഭീഷണി സന്ദേശം കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച്, വിമാനം ഐസൊലേഷൻ ബേയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 772 എയർബസ് എ320 വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.20-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയരാൻ നിമിഷങ്ങൾ ശേഷിക്കെയാണ് വിമാനത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന വിമാനത്തിൽ നടത്തും. വിമാനത്തിലെ ശുചിമുറിയിലെ കണ്ണാടിയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണി എഴുതിയിരുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.