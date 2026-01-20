Begin typing your search above and press return to search.
    20 Jan 2026 6:37 AM IST
    20 Jan 2026 6:37 AM IST

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അധ്യാപക ഒഴിവ് നാല് മാസത്തിനകം നികത്തണം

    മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് നാ​ലുമാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ത​ര​ണം ചെയ്യണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി
    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അധ്യാപക ഒഴിവ് നാല് മാസത്തിനകം നികത്തണം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ക​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ, ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ മു​ത​ലാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വു​വ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 142-ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കോ​ട​തി​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​കാ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ജെ.​ബി. പ​ർ​​ദീ​വാ​ല, ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ർ. മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നാ​ലു മാ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. വി​വി​ധ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട് ഞെ​രു​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​നി​ര​ക്ക് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന തോ​തി​ലേ​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​തും 38 പേ​ജു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​മി​ല്ലാ​തു​ള്ള വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. അ​താ​ണ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ ദു​ര​ന്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ടാ​സ്‍ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ല്ലാ​ത്ത​തും സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ലേ​സ്‍മെ​ന്‍റ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളും കാ​ർ​ക്ക​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഹാ​ജ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ളും പ​രീ​ക്ഷാ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ രീ​തി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​വ​യൊ​ക്കെ വ​രു​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം താ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വ​രി​ച്ച​ത്. ഓ​ൺ-​കാ​ൾ സ​മ​യം നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ധി​യും ക​ട​ന്ന് നീ​ണ്ടു​പോ​കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും, അ​ത് 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ പോ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും തു​ല്യ​താ സ​മീ​പ​നം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് യോ​ജി​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം 65 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ സൗ​ക​ര്യം കാ​മ്പ​സി​ലോ, ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ലോ രാ​പ്പ​ക​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:teacher vacanciesHigher education institutionsSupreme Court
