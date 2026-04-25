Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതമിഴ്നാട്ടിലെ ഉയർന്ന...
    India
    Posted On
    date_range 25 April 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 7:16 AM IST

    തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം: കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ മുന്നണികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​വി​ധി സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ഭ​ദ്രം
    തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം: കണക്ക് കൂട്ടലുകളിൽ മുന്നണികൾ
    cancel

    ചെ​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ നൂ​ലി​ഴ കീ​റി​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും. കൂ​ടി​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ണോ ഭ​ര​ണ മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണോ തു​ണ​യാ​വു​ക​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ദി​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​പ്പം അ​ത​ത് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ക​ണ​ക്കു​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഡി.​എം.​കെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ണ്ണാ അ​റി​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ വി​വി​ധ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും പാ​ർ​ട്ടി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യും വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ങ് മു​ഖേ​ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​തേ​പോ​ലെ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി​യും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ നൈ​നാ​ർ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം(​ടി.​വി.​കെ) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി​ജ​യ് യും ​മു​ഖ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 85.15 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. 2021ൽ 4.63 ​ല​ക്ഷം പേ​ർ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 2026ൽ ​ഇ​ത് 4.89 ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ- 92.63 ശ​ത​മാ​നം. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​യി​ൽ. 75.61 ശ​ത​മാ​നം.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ കൊ​ങ്കു മ​ണ്ഡ​ല​മെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടി​ങ് ന​ട​ന്നു. ക​രൂ​രി​ന് പു​റ​മെ സേ​ലം-90.76, നാ​മ​ക്ക​ൽ-90.21, ഈ​റോ​ഡ്-90.10 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​ക്ക് പു​റ​മെ രാ​മ​നാ​ഥ​പു​രം- 77.01, തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി-77.94, തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി-80.53, തെ​ങ്കാ​ശി-82.41, ശി​വ​ഗം​ഗ-76.66, തേ​നി-81.55, മ​ധു​ര-80.52 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണി​ത്.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ വോ​ട്ടി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പോ​ൾ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2021ൽ ​ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ മൊ​ത്ത​മു​ള്ള 40.04 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 24.16 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പോ​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. പോ​ളി​ങ് 60 ശ​ത​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം 2026ൽ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു​ശേ​ഷം 28.30 ല​ക്ഷം വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ 23.69 ല​ക്ഷം പേ​ർ ​വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 83.7 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്.

    ത​മി​ഴ​ക​ത്ത് ച​തു​ഷ്കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​ത് ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വേ​ദി​യാ​യ​ത്. സീ​മാ​ന്റെ നാം ​ത​മി​ഴ​ർ ക​ക്ഷി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​രും ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​വും ബി.​ജെ.​പി- അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി​യും ടി.​വി.​കെ​യു​മാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​ത്.

    കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഡി.​എം.​കെ-​ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചി​ത​റു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. മു​ന്ന​ണി ബ​ല​വും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും മ​റ്റൊ​രു മു​ഖ്യ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ ത​രം​ഗ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ലാ​യി പോ​ൾ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​വു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ക​രു​തു​ന്നു. പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന കാ​ണ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി​യി​ലെ പി​ള​ർ​പ്പും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ.​പ​ന്നീ​ർ​ശെ​ൽ​വം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്കും തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വി.​കെ. ശ​ശി​ക​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കൂ​ടി​യ പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​ത്ത​വ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യ​ത്. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ഈ​റോ​ഡ്, തി​രു​പ്പൂ​ർ, സേ​ലം, നാ​മ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​​ടു​ന്ന പ​ശ്ചി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വ​ണ്ണി​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​യാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ വി​ജ​യം സു​നി​ശ്ചി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ജ​യ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 85 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ് ത​മി​ഴ​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. കു​ടും​ബം കു​ടും​ബ​മാ​യി ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ഹി​ച്ച​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ന​ല്ല​ത് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ജ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 62 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ല​യ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - High voter turnout in Tamil Nadu: Fronts in the calculations
