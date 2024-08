ന്യൂഡൽഹി: ശരീര ഭാരം 100 ഗ്രാം അധികാമയതിനെ തുടർന്ന് പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കപ്പെട്ട വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ വിമർശിച്ച് ബി.ജെ.പി എം.പിയും നടിയുമായ ഹേമമാലിനി. ഭാരം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാഠമാണ് എന്നുമാണ് ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ പ്രതികരണം.

VIDEO | "It is very surprising, and it feels strange that she was disqualified for being 100 gm overweight. It is important to keep the weight in check. It is a lesson for all of us. I wish she should lose that 100 gm quickly but she would not get an opportunity," says BJP leader… pic.twitter.com/9vFyl91Dll