Madhyamam
    date_range 3 Sept 2025 10:53 PM IST
    കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് കാലിൽ മസാജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു; പ്രധാനാധ്യാപികക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം

    കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് കാലിൽ മസാജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു; പ്രധാനാധ്യാപികക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
    ചെ​ന്നൈ: ധ​ർ​മ​പു​രി​ക്ക​ടു​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് കി​ട​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് കാ​ലു​ക​ളി​ൽ മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യി. ഇ​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. 30 ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ധ​ർ​മ​പു​രി അ​രൂ​രി​ലെ മാ​വേ​രി​പ​ട്ടി പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പി​ക ക​ലൈ​വാ​ണി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് കി​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് കാ​ലു​ക​ളി​ൽ മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​ഡി​യോ​വി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ​തി​വ് സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി.

